43 miljoen euro voor slimme thermostaten

Mocht u er aan twijfelen: slimme thermostaten om gebouwen intelligenter te verwarmen en te koelen zijn nog steeds hot. Ergens logisch, want volgens de Europese Commissie gaat ongeveer 30 procent van de energie die wereldwijd verbruikt wordt, naar de verwarming en koeling van gebouwen. Het Duitse Tado is actief in die markt en kondigt nu aan dat het een nieuwe financieringsronde afgerond heeft.

In totaal haalt het bedrijf 50 miljoen dollar op, omgerekend zo'n 43 miljoen euro. Onder meer Amazon, E.ON, Total Energy Ventures, Energy Innovation Capital en de Europese Investeringsbank pompen geld in het bedrijf dat haar totale financiering zo ziet stijgen naar 102 miljoen dollar (89 miljoen euro). Het extra geld zal ingezet worden voor een uitbreiding van het producten- en dienstenaanbod.

De slimme thermostaten van Tado verbinden verwarmings- én airconditioningsystemen met het internet. Om de temperaturen efficiënt in te stellen detecteert de smartphone-app wanneer bewoners hun huis verlaten of naderen, of wanneer ramen worden geopend. Data uit weersvoorspellingen en algoritmen zorgen daarnaast voor een verdere besparing in de stookkosten zonder dat het thuiscomfort inboet.

Verwacht wordt dat de markt van slimme thermostaten tegen het einde van 2022 een waarde van 6,8 miljard dollar vertegenwoordigt (5,9 miljoen euro). De verwachte jaarlijkse groei bedraagt 54 procent tot 2022. Tado werd in 2011 opgericht in München en telt ondertussen zo'n 180 medewerkers.