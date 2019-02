4G gaat sneller 's nachts dan 's avonds

Een onderzoek van Opensignal op mobiele netwerken in 77 landen stelt vast dat een downloadsnelheid op 4G tot 31,2 Mbps trager kan zijn afhankelijk van het moment van de dag. De organisatie baseert zich daarvoor op metingen van 94 miljoen smartphones wereldwijd die in totaal 585 miljard metingen deden.

De beste snelheid haal je gemiddeld tussen 1 en 4 uur 's nachts. Vervolgens daalt de gemiddelde maximumsnelheid tot de middag waarna ze stabiel blijft tot 17 uur. Nadien zakt ze verder weg om tegen 21 uur op haar dieptepunt te zitten. Nadien neemt de gemiddelde snelheid weer toe tot na middernacht.

Echt verwonderlijk zijn de vaststellingen niet. Naarmate er meer gebruikers op het 4G-netwerk zitten is het normaal dat dezelfde capaciteit moet gedeeld worden door meer gebruikers. Dat verklaart dat het vroeg in de ochtend minder druk is dan 's avonds.

Opensignal heeft geen cijfers voor de Belgische markt, maar wel voor de buurlanden. In Nederland varieert de gemiddelde maximumsnelheid van het netwerk van 31,5 Mbps tot 50,3 Mbps. In Frankrijk is dat 20,4 Mbps tot 42,9 Mbps en in Duitsland is dat 21,4 Mbps tot 31,9 Mbps. Volgens Opensignal zijn de schommelingen het grootst in de steden.

Let op: het gaat hier om gemiddelden: het kan dus goed zijn dat iemand met een uitstekende netwerkdekking op een meer afgelegen plek heel andere maxima meet dan in een stad of op een plek waar het netwerk minder goed is.

Opensignal zegt dat 5G dat capaciteitsprobleem kan oplossen. Omdat 5G onder meer via spectrum met hoge frequenties loopt, kan het meer verbindingen aan, wat zorgt voor een solide basiscapaciteit.

Al moeten we daar ook enige nuance aan toevoegen: veel zal immers afhangen van de netwerkdekking van de operatoren en waar ze inzetten op die hoge frequenties. Een signaal via 700 Mhz is bijvoorbeeld minder geschikt voor hoge snelheden, maar kan wel grote afstanden afleggen. Een signaal via 3.600 Mhz is beter geschikt voor hoge snelheid, maar niet voor lange afstanden.

Het rapport houdt ook geen rekening met de investeringsgraad van operatoren. Zo is het normaal dat een telecomspeler masten en zendapparatuur voorziet om ook op drukke momenten een minimumcapaciteit te kunnen leveren. Maar is het waarschijnlijk een pak duurder om zodanig veel infrastructuur te voorzien dat ook op piekmomenten dezelfde topsnelheden kunnen worden gehaald.