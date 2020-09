In twintig Vlaamse scholen starten vandaag zowat 5.000 leerlingen volledig digitaal, en dus zonder de klassieke schoolboeken.

Het gaat om leerlingen van de eerste graad, zo meldt Wezooz Academy, de online studiehulp voor secundair onderwijs. Ze gebruiken de 'digitale methode', die werd ontwikkeld in samenwerking met leerkrachten, onderwijskundigen en technische experten, en dat binnen de schoot van Signpost, ICT-leverancier binnen het onderwijs.

De leerlingen krijgen voor elk vak een allesomvattend 'digitaal leerpad', conform de eindtermen. Dat is een mix van voorkennistesten, tekst, definities, schema's, lesvideo's, interactieve oefeningen, spelelementen en samenvattingen. De inhoud kunnen de leerlingen zelfstandig doornemen of na de klassieke les in de klas als herhaling gebruiken. Leerkrachten kunnen de inhoud aanpassen naar wens of behoefte van specifieke leerlingen met eigen materiaal.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: "We kunnen de coronacrisis aangrijpen om een digitale versnelling door te voeren in ons onderwijs. Kwalitatief onderwijs kan niet zonder kwalitatieve leermiddelen. De grootste troef van dit project is dat de inhoud onder meer gemaakt is voor leerkrachten door leerkrachten. Want wat de hardware ook is, papier of laptop: goed onderwijs krijgt vooral vorm door goede leerkrachten."

