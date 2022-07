In de VS hebben ruim 500 vrouwen zich aangesloten bij een groepsvordering tegen taxidienst Uber. Ze zeggen allemaal dat ze slachtoffer werden van seksueel of gewelddadig gedrag door Uber-chauffeurs.

De vrouwen vinden dat het Amerikaanse bedrijf het probleem jarenlang niet heeft aangepakt, ondanks het feit dat de omvang ervan al in 2014 was aangekaart. Sindsdien zijn er nog veel gevallen geweest waarbij passagiers werden lastiggevallen of zelfs verkracht, zegt het advocatenkantoor Slater Slater Schulman, dat 550 Uber-klanten vertegenwoordigt. Uber wilde geen commentaar kwijt op de lopende zaak, maar bevestigde wel dat de groepsvordering loopt sinds februari 2022.

Volgens eigen onderzoek van het bedrijf waren er in 2019 en 2020 alleen al meldingen over 3.824 gevallen van seksueel geweld door Uber-chauffeurs. Er zijn in het verleden ook al rechtszaken geweest. In 2018 sloot Uber een minnelijke schikking met twee vrouwen. Critici menen dat Uber meer kan doen voor de veiligheid van zijn klanten, zoals camera's installeren in de auto's of grondigere achtergrondcontroles van chauffeurs doen.

