Ons land gaat in het kader van het Europees herstelplan 52,3 miljoen euro uittrekken voor cybersecurity en 61 miljoen euro voor de versterking van de Belgische cybercapaciteiten.

Dat heeft staatssecretaris Relance Thomas Dermine (PS) aangekondigd op de veertiende editie van de European Space Conference, zowat de hoogmis van de ruimtevaart. 'Deze investeringen zullen ervoor zorgen dat België zijn infrastructuur kan beschermen tegen cyberaanvallen en, indien nodig, een tegenaanval kan uitvoeren', aldus Dermine. 'België besteedt een aanzienlijk bedrag aan cyberveiligheid. De meeste kritieke infrastructuur van Europa (communicatie, luchtvaart, maritiem handelsverkeer, financiële diensten, weermonitoring en defensie) is sterk afhankelijk van de ruimte voor hun dagelijkse werking. Cybercriminaliteit houdt ernstige risico's in', zei Dermine tijdens zijn toespraak.

De staatssecretaris herinnerde er ook aan dat het ESA onlangs opnieuw heeft geïnvesteerd in zijn vestiging in Redu om van het European space Security and Education Centre (ESEC) een Europees centrum voor cybersecurity te maken. De komende maanden worden nog belangrijke ontwikkelingen verwacht om van Redu echt het zenuwcentrum van de cyberdefensie van het ESA te maken. 'Als Europeanen staan we op een keerpunt. Andere delen van de wereld hebben beslist om zeer snel vooruitgang te boeken. Niet alleen de Verenigde Staten, maar ook China en India. Laat ons in de komende maanden en jaren dezelfde ambitie tonen. Als Europa zijn leidende rol in de ruimtewedloop zou lossen, zou dat een zware tol eisen voor onze economie, onze wetenschappelijke gemeenschap en onze jeugd", aldus nog Thomas Dermine in een mededeling. Tijdens de Europese ruimtevaartconferentie sprak ook premier Alexander De Croo zijn steun uit voor de strategische visie van België binnen het ESA.

Dat heeft staatssecretaris Relance Thomas Dermine (PS) aangekondigd op de veertiende editie van de European Space Conference, zowat de hoogmis van de ruimtevaart. 'Deze investeringen zullen ervoor zorgen dat België zijn infrastructuur kan beschermen tegen cyberaanvallen en, indien nodig, een tegenaanval kan uitvoeren', aldus Dermine. 'België besteedt een aanzienlijk bedrag aan cyberveiligheid. De meeste kritieke infrastructuur van Europa (communicatie, luchtvaart, maritiem handelsverkeer, financiële diensten, weermonitoring en defensie) is sterk afhankelijk van de ruimte voor hun dagelijkse werking. Cybercriminaliteit houdt ernstige risico's in', zei Dermine tijdens zijn toespraak.De staatssecretaris herinnerde er ook aan dat het ESA onlangs opnieuw heeft geïnvesteerd in zijn vestiging in Redu om van het European space Security and Education Centre (ESEC) een Europees centrum voor cybersecurity te maken. De komende maanden worden nog belangrijke ontwikkelingen verwacht om van Redu echt het zenuwcentrum van de cyberdefensie van het ESA te maken. 'Als Europeanen staan we op een keerpunt. Andere delen van de wereld hebben beslist om zeer snel vooruitgang te boeken. Niet alleen de Verenigde Staten, maar ook China en India. Laat ons in de komende maanden en jaren dezelfde ambitie tonen. Als Europa zijn leidende rol in de ruimtewedloop zou lossen, zou dat een zware tol eisen voor onze economie, onze wetenschappelijke gemeenschap en onze jeugd", aldus nog Thomas Dermine in een mededeling. Tijdens de Europese ruimtevaartconferentie sprak ook premier Alexander De Croo zijn steun uit voor de strategische visie van België binnen het ESA.