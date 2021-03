Of Belgische bedrijven nu uitkijken naar 5G? Uiteraard wilde de Beltug-marktstudie dat ook graag weten. Momenteel weegt vooral de onzekerheid rond 5G in ons land op de echte interesse.

Toch toont bijna één op vier van de grote bedrijven interesse in een privaat 5G-netwerk. 'We zouden heel snel nieuwe bioscoopcomplexen kunnen uitrollen met 5G', zegt Bjorn Van Reet (Kinepolis), 'omdat dan geen klassieke bekabeling meer nodig is.' Tegelijk bestaat er nog heel wat scepsis. 5G is de voorbije tijd heel negatief in de pers gekomen. 'Uit eigen onderzoek weten we dat er - zeker bij de kmo's - nog veel ongerustheid en onwetendheid bestaat', zegt Werner De Laet (Orange). 'Veel bedrijven weten nog niet goed wat 5G precies is en kan.'

Werner De Laet (Orange) © DN

Welke uitdagingen ziet u rond de adoptie van 5G? © Beltug

Voor de operatoren ligt daar een belangrijke taak weggelegd: de ondernemingen inlichten over de mogelijkheden van 5G. 'Bij 5G denken bedrijven nu vooral aan zaken als capaciteit en lage latency', zegt Alex Lorette (Proximus). 'Het echte voordeel van 5G zit echter in het feit dat de technologie toelaat complete processen te hertekenen: voor het gebruik van augmented reality in de bouwsector of voor de besturing van drones beyond visual line of sight. Het succes van concrete cases zal daarbij bepalend zijn. Seeing is believing. Eenmaal de cases er zijn, zal de adoptie van 5G versnellen.'

Alex Lorette (Proximus) © DN

Heeft u interesse in private 5G voor uw organisatie? © Beltug

Of kan 4G volstaan?

Aan potentiële cases voor 5G ontbreekt het alvast niet. Denk maar aan bedrijfsactiviteiten op locaties waar geen connectiviteit is, om de eenvoudige reden dat er geen mensen wonen. 'Daar zou private 5G wel degelijk een oplossing kunnen zijn', zegt Willem Jonkman (Verizon). 'Maar evengoed zijn er heel wat andere toepassingen te bedenken. Ik denk onder meer aan de gezondheidszorg, met toepassingen voor 5G in radiologie, of voor het gebruik van augmented reality in het operatiekwartier.'

Willem Jonkman (Verizon) © DN

Voor heel wat toepassingen die vandaag al bestaan, blijft het de hamvraag of 4G daarvoor kan volstaan. 'Dat is volgens mij de echte discussie,' zegt Wim Nagels (DPD). 'Voor ons is de doorstroming van data belangrijk. Momenteel gaat het alleen om de data over geleverde pakketten die de koerier doorstuurt. Maar onze bestelwagens - die overal komen - kunnen misschien ook heel andere data capteren, zoals de kwaliteit van de lucht of van de wegen.' De vraag is wat 5G daarbij extra zou kunnen betekenen.

Wim Nagels (DPD) © DN

'Ik heb een eerder gemengde houding tegenover 5G', zegt Patrick Putman (Manuchar). 'In Vietnam en China doen we probleemloos track & trace met video zonder dat we daar 5G voor nodig hebben. Ongetwijfeld zal 5G specifieke vraagstukken oplossen, maar tegelijk zijn nog niet alle mogelijkheden van 4G ten volle benut.'

