De komst van 5G zal weinig toevoegen aan de totale elektromagnetische straling. Zelfs bij volledige netwerkbelasting blijft de straling onder de geadviseerde veiligheidsnormen concluderen onderzoekers.

Door de komst van commerciële 5G-netwerken worden nieuwe frequenties in gebruik genomen en wordt er elektromagnetische straling gegenereerd. Maar dat meten is voortaan wel complexer. Waar je bij 2G, 3G of 4G een vrij constante straling hebt, is die bij 5G afhankelijk van of je het netwerk gebruikt. Onderzoekers van WAVES, een onderzoeksgroep van imec aan de UGent, heeft dat nu gedaan.

Voor de test trokken de onderzoekers naar Bern, Zwitserland, waar sinds 2019 een commerciëel 5G-netwerk actief is. Ze vergeleken de waarden op 15 meetlocaties in de 400 meter rond een 5G-antenne en dat op verschillende frequenties.

Weinig extra straling voor niet-gebruikers

In een eerste conclusie stellen de onderzoekers vast dat wie geen 5G-toestel gebruikt nauwelijks extra wordt blootgesteld. Zo werd er voor 900 MHz (2G, 3G en 4G), 800 MHz (4G) en 1,8 GHz (4G) respectievelijk 0,67 Volt per meter, 0,93 V/m en 0,625 V/m gemeten. Voor 3,5 GHz, de band waarop 5G wordt gebruikt, is dat slechts 0,04 V/m.

'Concreet betekent dat dat het 5G-netwerk verantwoordelijk is voor slechts 3% van de cumulatieve elektromagnetische stralingsblootstelling van een niet-gebruiker. Dat is - voor deze situatie - vijf tot 25 keer minder dan de straling waaraan diezelfde gebruiker onderhevig is door de aanwezigheid van 3G- en 4G-netwerken in zijn of haar buurt.' Zegt professor Wout Joseph, wiens team de metingen uitvoerde.

Meer straling bij volledige belasting

Bij een tweede reeks metingen werd gekeken naar de elektromagnetische straling bij een theoretische maximumbelasting van het netwerk. Daarbij liggen de waarden wel hoger en werd 0,41V/m gemeten. Al extrapoleren de onderzoekers dat naar 4,81V/m, omdat Zwitserse antennes door de regulator beperkt zijn tot een vermogen van 8 watt, waar het maximaal vermogen 200 watt is.

'Die getallen zijn hoger dan de straling die typisch wordt gegenereerd door 4G-netwerken, maar blijven anderzijds wel beperkt tot 0,62% van de ICNIRP-blootstellingsnormen,' zegt professor Joseph.

ICNIRP is de internationale organisatie van wetenschappers die stralingsnormen bestuderen. Hun adviezen zijn doorgaans de basis voor gezondheidsrichtlijnen rond straling. België hanteert zowel in Brussel, Wallonië als Vlaanderen stralingsnormen die nog een heel stuk onder de limieten van ICNIRP zitten.

Het onderzoek van WAVES bevestigt eerdere onderzoeken dat 5G niet voor veel extra straling zorgt, maar de onderzoekers willen ook in de toekomst hun metingen te blijven doen met nieuwe modellen en gebruikers om de straling in kaart te brengen.

