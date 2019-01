5G moet Nokia weer op gang trekken

In zijn vierde kwartaal van 2018 kende de Finse netwerkfabrikant een kwartaalomzet van 6,87 miljard euro, iets beter dan de 6,65 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst komt op 552 miljoen euro, 32 procent meer dan de 419 miljoen euro in 2017.

De resultaten zijn, zoals bij wel meer bedrijven, weliswaar wisselend naarmate de berekening. Als Nokia zijn operationele winst als non IFRS (niet volgens de internationale boekhoudstandaarden) berekend dan komt die op 1,12 miljard euro, 12 procent meer dan een jaar geleden.

Maar er is vooral oog voor de toekomst en die is eerder wisselvallig. "We verwachten een zachte eerste helft in 2019 gevolgd door een robuustere tweede deel van het jaar," zegt Rajeev Suri, CEO van Nokia, in een verklaring.

Zoals wel meer netwerkspelers zit Nokia met het probleem dat de grootste investeringen in 4G-netwerken achter de rug zijn, terwijl de uitrol van 5G wereldwijd nog op gang moet komen. In de tweede helft van 2019 en vooral in 2020 verwacht Nokia hier pas grote omzet uit te halen. Het bedrijf liet wel verstaan dat het zo'n zeventig 5G trials heeft lopen bij operatoren.

Topman Suri laat verstaan dat hij Ericsson en Huawei als grootste rivalen ziet. Al doet hij geen uitspraken over de speculatie dat het verzet van de VS tegen Huawei een goede zaak kan zijn voor Nokia. Nochtans is enige impact daaruit zeer waarschijnlijk. Nokia heeft Noord-Amerika als grootste afzetmarkt.