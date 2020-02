Wie in Barcelona per trein naar de verschillende locaties van het Mobile World Congress reist, kan dit jaar voor het eerst gebruikmaken van een 5G-netwerk. 's Werelds grootste telecombeurs vindt plaats van 25 tot 28 februari.

Tussen de treinstations Plaça Espanya en Europa Fira is gedurende de beursdagen een gloednieuwe 5G-infrastructuur beschikbaar. Het netwerk is aangelegd door Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Mobile World Capital Barcelona, de Catalaanse overheid en Vodafone.

Het project maakt deel uit van 5G Barcelone, een netwerk van laboratoria voor het testen van 5G-netwerken. Het commerciële 5G-netwerk beslaat niet alleen het station, maar ook de tunnelbuis die de stations met elkaar verbindt. Het netwerk is hiermee volgens de betrokken partijen een van de eerste in zijn soort.

Na MWC 2020 blijft de infrastructuur behouden als testlocatie. Dit enerzijds om het beheer van het spoornetwerk te verbeteren, en anderzijds om de klantenservice en veiligheid te verbeteren. Denk daarbij aan real-time informatiesystemen, gepersonaliseerde multimediasystemen en meer service op afstand voor passagiers.

In samenwerking met Dutch IT Channel

