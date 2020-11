Zelfs in optimale omstandigheden zal de 5G-veiling nog minstens een jaar op zich laten wachten. De praktische en juridische uitwerking kost tijd. Intussen lopen de huidige netwerken vol.

In een interview aan De Tijd zegt minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter dat een veiling voor eind 2021 of begin 2022 zal zijn. Zowel de juridische als praktische uitwerking kost elk ongeveer zes maanden.

Het gaat onder meer om de aanpassing van de telecomwet, die moet ook naar de Kamer en de Raad Van State. Er moeten ook KB's komen rond de voorwaarden waar operatoren aan moeten voldoen. Dat maakt dat de veiling nog niet voor meteen is. Al zijn de politieke obstakels wel min of meer opgelost.

De Sutter zegt aan De Tijd vaart te zetten achter het dossier, dat al sinds begin 2019 geblokkeerd zat onder meer door gekibbel tussen het Federale en Vlaamse niveau over de verdeling van de inkomsten. Dat geld wordt nu voorlopig geparkeerd.

Maar ook de stralingsnormen spelen mee, zo heeft Brussel te strenge normen om 5G te kunnen uitrollen. De Sutter wil daarom de Brusselse regering vragen om de discussie over de normen aan te gaan. Vorige maand pleitte het BIPT op basis van een studie nog dat de normen, ook in Vlaanderen, hoger moeten, of tenminste flexibeler moeten zijn om 5G mogelijk te maken.

'Ik neem de bezorgdheden ernstig, maar ik zie op dit moment geen bewijs dat de heersende stralingsnormen tot gezondheidsschade leiden. Kan dat in de toekomst veranderen? Misschien, en dus moeten we dat goed blijven onderzoeken. Maar ik zal zeker niet de minister zijn die 5G tegenhoudt.' Aldus De Sutter tegenover de zakenkrant.

De huidige vertraging kan gevolgen hebben voor de netwerkcapaciteit. Het mobiele dataverbruik neemt toe en de huidige netwerken met de huidige frequenties zijn niet in staat om dat op lange termijn aan te kunnen. Zelfs los van nieuwe toepassingen voor 5G dreigt er op een bepaald moment meer mobiel dataverbruik te zijn dan wat de huidige generatie netwerken aankan.

