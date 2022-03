Aanvallers hebben 625 miljoen dollar aan ethereum buitgemaakt bij een inbraak op NFT-game Axie Infinity. Het gaat meteen om een van de grootste diefstallen in de sector.

Axie Infinity is een van de succesvollere crypto games. Bij het spelletje moet je Pokemon-gewijs kleine beestjes verzamelen en trainen. Net als bij veel games heb je daarvoor een in-game munt nodig, alleen staat die bij Axie Infinity ook op de blockchain en kunnen spelers dat geld omzetten in ethereum of andere cryptomunten om zich te laten uitbetalen.

Het is bij die 'bridge' tussen de blockchain en het spel, waar de munten worden omgezet, dat het blijkbaar is misgegaan. Ronin Network, de blockchain achter het spel, heeft bekendgemaakt dat een hacker bij twee transacties 173.600 ethereum en 25.5 miljoen USDC kon stelen. Omgerekend is dat meer dan 625 miljoen dollar of 560 miljoen euro. De aanvallers hadden daarvoor 'validator nodes' van Sky Mavis, het gamebedrijf achter Axie Infinity, nagemaakt.

Sky Mavis zelf zegt ondertussen dat het alle transacties bevroren heeft, zodat er geen geld meer kan worden opgenomen uit de blockchain. Het bedrijf zegt ook de overheidsinstanties te hebben ingelicht om de hack te onderzoeken.

