Zo'n 68 procent van de datamanagers gelooft dat het gedrag van werknemers een grotere bedreiging vormt voor gevoelige gegevens dan externe hackers.

Een op de vier gegevensbeveiligingsincidenten is dan ook ontstaan bij werknemers. Dat moet blijken uit onderzoek van Western Digital naar hoe werknemers (datagebruikers) en werkgevers (datamanagers) omgaan met gevoelige gegevens.

Datagebruikers zijn zich nochtans bewust van de risico's. 22 procent van de respondenten denkt dat ze (bewust of onbewust) gevoelige gegevens in gevaar hebben gebracht in de afgelopen 12 maanden. Over diezelfde periode geeft 62 procent van de leidinggevenden aan dat ze securitydreigingen en -incidenten zagen toenemen.

Toch blijven datagebruikers risico lopen als het gaat om het delen en opslaan van gegevens. Meer dan de helft (55 procent) van de datagebruikers heeft toegang tot data waarvan ze denken dat dat niet de bedoeling is, bijvoorbeeld. 98 procent van de gegevensbeheerders denkt dat de beveiliging van de manier waarop zeer gevoelige gegevens opgeslagen en verzonden worden kan worden verbeterd.

Samenwerken

Een en ander is er ook niet simpelere op geworden. Werken op afstand en hybride werken zijn de nieuwe norm geworden waarin 89 procent van de datagebruikers aangeeft dat ze samenwerken aan projecten die het delen van gegevens vereisen.

Er blijft hier een duidelijke kloof in het gedrag van werknemers tussen de gebruikte methode voor het delen van data en hun aanname van wat de veiligste manier is om gevoelige gegevens te delen. De meest voorkomende methoden voor het delen of verzenden van zeer gevoelige data door werknemers waren e-mail (47 procent) en cloud- of online bestandsdeling (45 procent), gevolgd door HDD/SSD (31 procent) en USB-drives (25 procent).

In samenwerking met Dutch IT Channel.

