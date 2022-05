Na een eerste seed kapitaalronde in december komt er nog eens 700.000 euro bij van PMV en Vlaio. Daarmee kan de Antwerpse startup haar ontwikkeling en uitbreiding versnellen.

In december haalde het bedrijf al 1,5 miljoen euro op. Nu maken PMV en Vlaio bekend dat ze bovenop dat bedrag zelf samen 700.000 euro investeren. Daarmee komt de seedronde op 2,2 miljoen euro of zelfs 3,2 miljoen inclusief préseed.

Metamaze legt zich toe op procesoptimalisatie rond documentherkenning. Het heeft een documentverwerkingssysteem als SaaS-oplossing dat de juiste data uit een document haalt en van daaruit andere bedrijfsprocessen in gang zet. Het bedrijf wordt geleid door Niels Van Weereld en heeft onder meer de Nationale Bank, Euroclear, Roularta en medeinvesteerder PMV als klant. Het bedrijf is ook genomineerd voor de Data News Awards die op 2 juni worden uitgereikt.

Het extra kapitaal gaat naar R&D om de AI-technologie achter Metamaze verder te ontwikkelen, en naar het versnellen van de go-to-market. Algemeen worden de plannen voor 2022 versneld en kijkt het bedrijf uit naar een series A kapitaalronde begin 2023.

