De Waalse start-up Tribu News, die zich specialiseert in 'familienieuwtjes', rondt de kaap van 1 miljoen aan investeringen met een nieuwe kapitaalsronde.

Tribu News werd opgericht in 2016 door Arnaud de Cartier en Mathieu Chrétien, en het bedrijf wil een oplossing bieden waarmee gezinnen eenvoudig nieuws naar elkaar kunnen sturen. Ze hebben een eenvoudige app voor iOS en Android ontwikkeld waaraan je leden van een familie of 'stam' (een tribu in het Frans) kan toevoegen om nieuwtjes en foto's uit te wisselen. Het verschil met een WhatsApp-groep zit hem in het fysieke fotodagboek dat maandelijks wordt gedrukt en bijvoorbeeld naar de grootouders wordt gestuurd. Het systeem werkt via maandelijkse abonnementen waarin digitale en papieren fotodagboeken zitten.

Het is het soort start-up dat in tijden van 'social distancing' zeker een markt vindt. Nu vooral ouderen gescheiden leven van hun kinderen en kleinkinderen, is het aantal abonnementen op Tribu News gigantisch gegroeid, met meer dan duizend procent tegenover 2019. Om die groei te ondersteunen heeft de start-up net een kapitaalsverhoging van 700.000 euro doorgevoerd, met investeringen van Leansquare en enkele investeerders uit het BeAngels-netwerk. Dat komt bovenop een eerder kapitaalsronde van 300.000 euro in juni vorig jaar, waarbij Tribu News geld haalde bij WING en enkele particuliere investeerders, waaronder Nicolas Debray.

Met de nieuwe investeringen wil het bedrijf het aantal geabonneerde families met tien vermenigvuldigen en enkele nieuwe functies bouwen die het makkelijker moeten maken om met andere leden van een 'tribu' te communiceren.

Tribu News is ondertussen beschikbaar in Frans, Engels, Nederlands en Duits, en de boeken worden ook in het buitenland geleverd.

