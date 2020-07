Een 72 lokale besturen hebben zich ondertussen aangemeld om een traject te volgen waarbij ze zich ethisch laten hacken. Bedoeling is om zo de beveiliging van steden, gemeenten en andere lokale besturen op te krikken.

De oproep om zich te laten hacken kwam er in mei, toen onder meer de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een traject op poten zetten om de beveiliging van ICT-systemen bij lokale besturen te verhogen. In dat traject zit onder meer een veiligheidsaudit, waarvoor 48 steden en gemeenten zich hebben ingeschreven. Een tweede poot bestaat uit een project waarbij studenten van de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) de beveiliging 'uittesten' door te proberen binnen te breken. Voor dat traject hebben 72 lokale besturen zich aangemeld, zo schrijft het kabinet van Somers in een persmededeling. Dat hackingtraject zou in de herfst van start moeten gaan.

Aanleiding van de projecten is enerzijds de coronacrisis, waardoor meer werknemers, ook van lokale besturen, van thuis uit werken. Anderzijds is er de cyberaanval die de gemeente Willebroek begin dit jaar te verwerken kreeg. Uit een eerder doorlichting van Audit Vlaanderen bleek bovendien dat ethische hackers controle konden krijgen over de volledige IT-omgeving bij 24 van de 25 toen geanalyseerde besturen.

