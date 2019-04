Over vermoedelijk een maand komt '768k Day' eraan. Het gaat om een belangrijk moment voor het internet, waarbij netwerkbeheerders vrezen dat verouderde hardware kan zorgen voor pannes op het web.

Netwerkbeheerders kijken met enige nervositeit uit naar '768k day', een moment waarop oudere hardware het mogelijk laat afweten omdat ze niet voorzien is op de voortschrijdende werkelijkheid. In tegenstelling tot pakweg Y2K of zelfs de 'Japanse Milleniumbug', is de schuldige niet de verder tikkende tijd, maar het steeds groeiende internet.

Wat is het?

768k Day is een vervolg op '512k Day', een van de grootste internetpannes tot nu toe. Op 12 augustus 2014 gingen honderden ISP's wereldwijd offline. Schuldige van dit alles waren (deels) de verouderde modems die ze gebruikten. Die liepen vast op de zogeheten BGP routingtabel (Border Gateway Protocol tabel), een bestand dat de IPv4 adressen van alle gekende netwerken op het internet bevat. De oudere modems konden bestanden aan tot 512.000 lijnen (512K), maar op die twaalfde augustus bracht Amerikaanse telco Verizon in één klap 15.000 nieuwe routers online, waardoor de BGP tabel meteen over de limiet ging die de hardware van veel ISP's op dat moment aankonden. Een hele reeks routers crashten en het internet werd daardoor stevig verstoord, met vertragingen of pagina's die gewoon niet laadden.

Veel van die oudere routers werden in 2014 gepatcht om grotere geheugenlimieten toe te laten, en dus langere BGP routingtabellen aan te kunnen. De nieuwe limiet werd toen vaak, in de haast, verhoogd naar 768.000 lijnen, ofte 768k wereldwijde IPv4 netwerklocaties.

En daar zitten we dus bijna aan. Volgens 'BGP4 table', een tweetaccount die de hoeveelheid IPv4 adressen wereldwijd trackt, zitten we op moment van schrijven aan 768.249 geconnecteerde netwerken.

I see 768249 IPv4 prefixes. This is 110 more prefixes than 6 hours ago and 2106 more than a week ago. 57.36% of prefixes are /24. There are 64236 unique originating ASNs. 47609 of these ASNs originate IPv4 only — BGP4-Table (@bgp4_table) April 19, 2019

Moet ik panikeren?

Waarschijnlijk niet. Het goede nieuws is dat het web deze keer iets beter voorbereid is dan in 2014. Netwerkbeheerders hebben dit al eens meegemaakt en zien het ook aankomen, omdat er niet in één klap ettelijke duizenden adressen bijkomen. Veel legacyrouters zijn dan ook al op voorhand gepatcht of vervangen.

Wel is er de kans dat er bij kleinere ISP's, of bij grote bedrijven nog wel problemen voorkomen als de netwerkbeheerder vergeten is de apparatuur te vervangen of te upgraden.