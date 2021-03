Netwerkspecialist Nokia wil in zijn Antwerpse vestiging dit jaar 86 banen schrappen. Dat heeft het bedrijf dinsdag aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder op de dag liet het Finse concern al weten dat er wereldwijd 5.000 à 10.000 jobs zullen verdwijnen.

Bij Nokia Bell in Antwerpen werken vandaag nog 1.300 mensen. De onderneming wil er dit jaar 86 banen schrappen. 'Dat zal gebeuren in verschillende fases, zodat het bedrijf de wet-Renault over collectieve ontslagen vermijdt', aldus BBTK-secretaris Guy Vertommen.

Besparingsplannen

De vakbond vreest dat de Antwerpse vestiging ook de volgende jaren niet zal ontsnappen aan de besparingsplannen. De Finse netwerkspecialist kondigde dinsdag immers aan dat in een periode van anderhalf tot twee jaar 5.000 tot 10.000 banen wereldwijd zullen worden geschrapt.

Ook de voorbije jaren ontsnapte de vestiging niet aan herstructureringsplannen. Bij het bedrijf - voorheen onder meer actief als Alcatel Bell en Alcatel Lucent - werkten in de jaren zeventig meer dan 10.000 mensen.

