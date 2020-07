Het Aalsterse softwarebedrijf Chili Publish haalt 3 miljoen extra kapitaal op. PMV is de nieuwe hoofdinvesteerder in de derde grote kapitaalsronde voor het bedrijf dat gespecialiseerde grafische software aanbiedt.

Chili Publish biedt software aan voor de slimme creatie van grafisch marketingmateriaal. De software is beschikbaar als een SaaS-oplossing, werkt volledig in de browser en past naadloos in elke oplossing. Een nicheproduct dus, maar wel eentje dat ondertussen door zowel grote als gespecialiseerde merken wereldwijd ingezet wordt. Marketeers, merken en printers kunnen zo een zelfbedieningsplatform aanbieden om graphics zowel online als offline efficiënter te produceren.

De nieuwe investeringsronde van 3 miljoen euro moet de wereldwijde uitbreiding verder stimuleren, en dan vooral in de VS. Het bedrijf ziet zo Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) binnen komen in de aandelenstructuur. Ook de originele investeerders Group MC, Pamica en Volta Ventures doen opnieuw mee. "Graphics gaan nog harder boomen en de tijd is nu aangebroken om beter en sneller te werk te gaan in de VS. Deze nieuwe investering onder leiding van PMV laat ons toe om sterker aanwezig te zijn op de Amerikaanse markt en ons product sneller te ontwikkelen", geeft CEO Kevin Goeminne aan. Het bedrijf heeft al een kantoor in Chicago.

Het is meteen de derde grote kapitaalsronde voor het ondertussen tien jaar jonge bedrijf. In 2017 haalde Chili Publish 2,55 miljoen euro op in een Serie A investeringsronde. Vorig jaar kwam daar nog eens 3,6 miljoen euro bij.

