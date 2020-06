Ondanks herhaaldelijke acties van webwinkels blijven aanbieders onveilige Chinese beveiligingscamera's verkopen. De waarschuwing komt van de Consumentenbond, de Nederlandse evenknie van Test Aankoop. Wereldwijd zouden al 3,5 miljoen van die camera's geïnstalleerd zijn, waarvan ettelijke tienduizenden in Nederland en België. Ze zijn volgens experts bijzonder makkelijk te hacken.

De desbetreffende camera's worden veelal gemaakt door het bedrijf HiChip. Dat geeft zijn producten weliswaar unieke identificatienummers, maar die zijn erg voorspelbaar, wat het voor hackers simpeler maakt om toegang tot het apparaat te krijgen. Ook de standaard wachtwoorden zijn eenvoudig te hacken en de algehele beveiliging is slecht.

Hackers kunnen meekijken

Consumenten lopen daardoor het risico dat kwaadwilligen mee kunnen kijken met de beelden van de beveiligingscamera. Ook kunnen hackers het toestel uitschakelen of via de camera toegang krijgen tot andere apparaten op het netwerk.

HiChip is al eerder op de hoogte gesteld van de problemen, maar heeft toen geen actie ondernomen om zijn producten te verbeteren. Inmiddels heeft het bedrijf wel beterschap beloofd. De camera's van de Chinese fabrikant worden verkocht onder merknamen als Gatocam, MEOBHI, WYJW, Zycurity (Crazy) en PNI. Als die merken worden geweerd van webwinkels duiken dezelfde producten echter vaak onder een andere naam weer op.

