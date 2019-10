Het aandeel van de Finse fabrikant van netwerkapparatuur Nokia is vanochtend ineengestuikt op de beurs van Helsinki. Het aandeel ging tot bijna een kwart lager, nadat het bedrijf zijn derdekwartaalresultaten had bekendgemaakt.

Nokia slaagde er in het derde kwartaal wel in om winst te boeken (82 miljoen euro), maar beleggers letten vooral op andere aankondigingen. Zo verlaagde Nokia de vooruitzichten voor dit en volgend jaar en zal het voorlopig geen dividenden meer uitkeren. Het wil dat geld gebruiken om meer te investeren in 5G, de supersnelle opvolger voor mobiel internet van 4G.

Kort voor 10.00 uur noteerde het aandeel Nokia met een verlies van net geen 20 procent op de beurs van Helsinki. Het was op dat moment 3,74 euro waard.