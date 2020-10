Het aandeel van softwarebedrijf SAP is maandagochtend gekelderd nadat het Duitse bedrijf een omzet- en winstwaarschuwing had uitgestuurd. SAP herstelt minder snel van de coronacrisis dan eerder gedacht. Het aandeel verloor op de beurs van Frankfurt bijna 18 procent.

Voor heel 2020 rekent SAP nu op een omzet tussen de 27,2 miljard tot 27,8 miljard euro, op basis van gelijke wisselkoersen. Eerder werd op 27,8 miljard tot 28,5 miljard euro gerekend. Voor de operationele winst voorspelt SAP nu een bedrag tussen de 8,1 miljard tot 8,5 miljard euro. Eerder lag de bovenkant van die bandbreedte op 8,7 miljard euro. De voorspellingen voor de middellange termijn werden eveneens aangepast.

Snijden in investeringen

SAP wijst op de opleving van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen tijd en de herinvoering van lockdownmaatregelen in bepaalde regio's, waardoor het herstel van de crisis wordt ondermijnd. Vanwege de crisis snijden bedrijven in hun investeringen, waar SAP last van heeft. Wel verkoopt het bedrijf meer clouddiensten.

In het derde kwartaal ging de totale omzet met 4 procent omlaag tot ruim 6,5 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De operationele winst nam met 12 procent af tot bijna 2,1 miljard euro.

