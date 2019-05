De aandeelhouders van Amazon krijgen vandaag hun zeg over de richting die het bedrijf uit moet. Een van de meest controversiële stappen, blijkt het leveren van gezichtsherkenningssoftware aan veiligheidsdiensten.

Over het algemeen laten aandeelhouders van grote bedrijven, zeker bedrijven zo winstgevend als Amazon, weinig van zich horen. Dit jaar blijken er echter opvallend veel resoluties te worden ingediend voor de algemene aandeelhoudersvergadering. Negen van de twaalf resoluties die dit jaar voorkomen werden ingediend door het Interfaith Center on Corporate Responsibility, een groep van 300 activistische investeerders. Andere resoluties werden ingediend door werknemers, die ook vaak aandeelhouders zijn.

Belangrijke twiststeen is de Rekognition software. Dat is gezichtsherkenningssoftware die Amazon onder meer aan politiediensten en de overheid verkoopt, waaronder de douane en immigratiediensten. Twee van de twaalf resoluties ter tafel draaien rond de software. De vrees leeft dat de AI bevooroordeeld is tegenover vrouwen en minderheden, waardoor die onterecht doelwit kunnen worden. Er is ook de vraag of Amazon zo massa-surveillance van burgers in de hand werkt.

Aandeelhouders vragen al langer meer inspraak, of alvast meer transparantie, als het om de deals van Amazon gaat. In januari werd er al een voorstel gelanceerd om te stoppen met het leveren van gezichtsherkenningssoftware aan politiediensten. Door het tot een stemming te laten komen op de aandeelhoudersvergadering, proberen deze investeerders het wat harder te spelen. Amazon heeft geprobeerd meerdere van de stemmingen te blokkeren, maar moet ze van de Amerikaanse toezichthouder (de SEC) toelaten.

Er zal dus gestemd worden over twee Rekognition resoluties. Ten eerste of Amazon die software wel mag leveren aan veiligheidsdiensten. Een tweede resolutie vraagt om een onafhankelijke studie die moet bekijken of de technologie de mensenrechten bedreigt. De stemming is niet-bindend.

De voorstellen komen er op een moment waarop de Amerikaanse regering de controle op grote bedrijven rond privacy en klimaat versoepelt, maar werknemers en investeerders meer van zich laten horen. Bij grote techgiganten komt er steeds vaker de vraag om omzichtiger om te springen met bepaalde technologieën. Zo hebben werknemers van Microsoft bijvoorbeeld al geprotesteerd tegen samenwerking met de Amerikaanse immigratiedienst ICE, terwijl die van Google met succes opkwamen tegen een deal met het Amerikaanse Ministerie van Defensie.