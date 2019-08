Aandeelhouders klagen oprichter en topvrouw van Oracle aan

Aandeelhouders van softwarebedrijf Oracle klagen oprichter en voorzitter Larry Ellison en topvrouw Safra Catz aan. Ze vinden dat de bestuurders bij de miljardenovername van branchegenoot NetSuite te veel hun eigen belang najoegen. Opvallend is dat andere leden van het Oracle-bestuur in een brief aan de rechter expliciet hun toestemming hebben gegeven voor de rechtszaak.

Oracle kocht NetSuite enkele jaren geleden voor ruim 9 miljard dollar, een prijs waarin een flinke bonus zat inbegrepen bovenop de beurskoers van de softwareonderneming. Ellison trok zelf veel profijt uit de deal, aangezien hij zelf een groot belang had in NetSuite. Een groep aandeelhouders klaagt Ellison en Catz daarom aan omdat ze hun plichten voor goed bestuur niet zijn nagekomen rond de deal. Claims tegen de bestuurders kunnen in de miljarden lopen, stellen de klagers. Drie leden van de raad van bestuur van Oracle hebben de aandeelhouders nu toestemming gegeven Ellison en Catz namens het bedrijf voor de rechter te slepen. De bestuursleden probeerden als lid van een speciale geschillencommissie aanvankelijk tot een schikking te komen, maar die poging mislukte. Hoewel ze een schikking nog altijd de beste oplossing vinden, denken ze dat de belangen van Oracle voor de rechter het beste door de aandeelhouders kunnen worden verdedigd.