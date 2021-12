Enkele aandeelhouders en een nonprofitorganisatie vragen aan Meta, het moederbedrijf achter Facebook, om meer onafhankelijke controle op de inspanningen die het bedrijf doet voor de algemene veiligheid op de platformen van het bedrijf. Al vielen zulke oproepen in het verleden vaak op een koude steen.

De brief, die Axios kon inkijken, vraagt naar onafhankelijke controle van het audit and risk oversight committee. Eigenlijk een controle van het interne controleorgaan van Facebook/Meta. Specifiek met zicht op de risico's voor openbare veiligheid en voor het algemeen belang.

Onder meer Harrington Associates en Park Foundation, twee aandeelhouders van Facebook, samen met de nonprofit Campaign for Accountability, vragen om zulke controle voor te leggen op de aandeelhoudersvergadering van Meta.

Zuckerberg beslist

De kans dat zoiets ook wordt goedgekeurd is klein. Hoewel Facebook (vandaag Meta) een beursgenoteerd bedrijf is, heeft het bedrijf een aandeelhoudersstructuur die maakt dat oprichter en CEO Mark Zuckerberg 58 procent van de stemgerechtigde aandelen heeft. Dat wil zeggen dat ook al bezit hij niet de helft van het bedrijf, hij toch alle beslissingen blijft maken.

Het is niet de eerste keer dat er extern wordt opgeroepen voor meer controle en beter beheer van Facebook. Ook na de Russische desinformatiecampagnes die hebben bijgedragen tot de verkiezing van Trump kwam er in 2018 een gelijkaardige vraag. De rol van het auditcomité bij Facebook werd toen wel uitgebreid, maar niet in de mate die werd gevraagd.

Nieuwe schandaalgolf

Mogelijk gebeurt er deze keer opnieuw zoiets want Meta ligt wederop enorm onder vuur zowel politiek als maatschappelijk. Het bedrijf zag niet dat op haar platform een staatsgreep in de VS werd gepland begin dit jaar. Er was ook een boete aan de Amerikaanse regulator FTC die te hoog werd betaald om Zuckerberg zelf buiten vervolging te stellen.

Maar de grootste ophef kwam er na de gelekte documenten van klokkenluidster Frances Haugen. Die toonden onder meer aan dat Facebook weet dat Instagram schadelijk is voor jonge mensen en tot zelfmoord kan leiden, dat het bedrijf er VIP-lijsten op nahoudt die de regels mogen breken.

Maar het meest ernstige feit is misschien wel dat Facebook consequent niets deed, of pas achteraf actie ondernam, tegen desinformatie en haatcampagnes in Myanmar tegen de Rohyinga, een Moslim bevolkingsgroep die in het land werd opgejaagd en uitgemoord. Haat en leugens die massaal werden verspreid waardoor honderdduizenden op de vlucht moesten en zo'n 25.000 mensen werden vermoord terwijl Facebook niets deed.

Zulke gebeurtenissen tonen aan dat Facebook, dat zo'n drie miljard dollar winst per maand maakt, er nog steeds niet in slaagt haar platform veilig te houden voor haar gebruikers, terwijl het wel volop wil investeren in haar metaverse, een nieuwe manier om sociaal te interageren, maar vermoedelijk met dezelfde pijnpunten die het vandaag niet of te laat aanpakt.

