Via een nieuwe campagne ijvert een klimaatorganisatie voor een verandering in het systeem waarop cryptomunten worden gedolven. Met een switch van 'proof of work' naar 'proof of stake' zou tot 99% energie bespaard worden.

Een van de grote problemen met cryptomunten zoals bitcoin is, naast de welig tierende fraude, het energieverbruik. Volgens onderzoek van de Nederlandse Bank stoot een bitcointransactie bijvoorbeeld evenveel CO2 uit als een huishouden in drie weken. Het bitcoinnetwerk zelf ondertussen per jaar al even veel energie opsouperen als Zweden. En dan hebben we het nog maar over het populairste cryptonetwerk, een van velen.

Met een nieuwe campagne willen klimaatactivisten nu niet per se crypto tegengaan, maar wel de manier waarop het gedolven wordt. De actie 'Change the Code Not the Climate' ijvert voor een verandering in, zoals de naam al aangeeft, de code die blockchaintransacties beheert.

Bewijslast

In de praktijk draait het om een verandering van 'proof of work' naar 'proof of stake'. Om transacties voor cryptomunten zoals bitcoin op een blockchain te zetten, gebeuren er in het huidige systeem een grote hoeveelheid berekeningen. Die moeten elke transactie valideren en vastzetten. Om nieuwe munten te delven moeten miners 'proof of work' leveren, bewijs dat ze het 'werk' gedaan hebben om die complexe puzzels op te lossen.

Een ander systeem, 'proof of stake' werkt via consensus. Gebruikers die al munten hebben, kunnen een bepaalde hoeveelheid daarvan inzetten als borg om transacties te valideren. Wie valse informatie ingeeft krijg daarbij een boete. Dat systeem heeft als voordeel dat je geen grote hoeveelheden berekeningen moet doen, en dus, volgens de activisten, tot 99% minder energie verbruikt. Mogelijk nadeel is wel dat je vaak al wat munten nodig hebt om als 'validator' op te treden. Die rol zal voor veel muntsystemen dus vooral voor rijke beleggers zijn weggelegd, wat niet echt strookt met het imago van 'een decentraal systeem waarop iedereen kan intekenen'.

Dogecoin en ethereum

De wissel richting 'proof of stake' is al aan een tijd aan de gang bij bijvoorbeeld rivaliserende blockchain ethereum, dat met Solana de 'milieuvriendelijker' methode gebruikt. Ook Dogecoin, ooit gestart als grap maar ondertussen een rivaliserende cryptomunt, zou richting 'proof of stake' gaan. De activisten willen nu dat ook 's werelds bekendste cryptomunt die stap zet. De vrees van de activisten is dat het delven van de munten de vooruitgang op gebied van milieuvriendelijker energiewinning anders teniet zal doen.

De druk op het systeem wordt met de campagne in de VS opgevoerd, maar ze komt ook niet uit het niets. Ook in de EU is er kritiek op de methode. Een verbod op 'proof of work'-munten lag onder meer op tafel voor de recent goedgekeurde Digital Markets Act, al werd het uiteindelijk niet in de wet opgenomen.

