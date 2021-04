In de VS had een man plannen om een datacenter van Amazon te laten exploderen. Hij wou daarmee 'zo'n 70 procent van het internet' platleggen.

De 28-jarige Seth Aaron Pendley werd afgelopen donderdag gearresteerd. De FBI kwam hem op het spoor nadat hij op een focum voor militiegroepen bepaalde uitspraken deed. Ook schepte hij op Facebook op over zijn aanwezigheid bij de aanval om het Amerikaanse Capitool begin januari.

Daarbij speelde een tipgever het mailadres van de man door. Een tweede tipgever wist dat de man plannen had om met C-4 explosieven een groot datacenter wou aanvallen en zo 'ongeveer 70 procent van het internet' wou platleggen.

Dat laatste klopt voor alle duidelijkheid niet. Zelfs al is AWS, de datacenterafdeling van Amazon, de grootste cloudaanbieder in de VS, het bedrijf voorziet niet zeventig procent van het internet.

Bovendien zitten de meeste data en applicaties bewaard in meerdere datacenters. Een geslaagde aanslag zou die diensten wel ernstig verstoren, maar de meesten zouden in theorie na enkele uren vanop een andere locatie kunnen werken.

De FBI wist Pendley te arresteren door een undercoveragent in te zetten als zogezegde wapenhandelaar. Hij kijkt aan tegen twintig jaar cel. Amazon zelf bedankt de FBI voor het opsporen en arresteren van de man.

De 28-jarige Seth Aaron Pendley werd afgelopen donderdag gearresteerd. De FBI kwam hem op het spoor nadat hij op een focum voor militiegroepen bepaalde uitspraken deed. Ook schepte hij op Facebook op over zijn aanwezigheid bij de aanval om het Amerikaanse Capitool begin januari.Daarbij speelde een tipgever het mailadres van de man door. Een tweede tipgever wist dat de man plannen had om met C-4 explosieven een groot datacenter wou aanvallen en zo 'ongeveer 70 procent van het internet' wou platleggen.Dat laatste klopt voor alle duidelijkheid niet. Zelfs al is AWS, de datacenterafdeling van Amazon, de grootste cloudaanbieder in de VS, het bedrijf voorziet niet zeventig procent van het internet.Bovendien zitten de meeste data en applicaties bewaard in meerdere datacenters. Een geslaagde aanslag zou die diensten wel ernstig verstoren, maar de meesten zouden in theorie na enkele uren vanop een andere locatie kunnen werken.De FBI wist Pendley te arresteren door een undercoveragent in te zetten als zogezegde wapenhandelaar. Hij kijkt aan tegen twintig jaar cel. Amazon zelf bedankt de FBI voor het opsporen en arresteren van de man.