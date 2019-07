Het afgelopen jaar kwamen er minder nieuwe .be-namen bij dan andere jaren. Maar het totale aantal stijgt wel tot 1,6 miljoen domeinen.

In totaal zijn er 1.603.508 .be-domeinnamen geregistreerd in 2018. In 2017 waren dat er nog 1.589.715. Voor nieuwe registraties gaat het om 226.727 namen, iets minder dan de 245.087 in 2017. 86,55 procent van de .be-registraties werd vernieuwd.

Lokale domeinnamen zoals .Brussels en .Vlaanderen tellen vandaag respectievelijk 7.670 en 6.607 registraties.

De cijfers zijn afkomstig van DNS Belgium, dat de domeinnamen in ons land beheert. In haar jaarverslag staat ook in detail uitgelegd welke extensies Belgische gebruikers kiezen, en vanuit welke landen een .be-domeinnaam wordt gekozen.

Zo kiezen Belgische registreerders in 54,42 procent voor .be. Op de tweede plaats staat .com (15,09 procent) gevolgd door .eu (6,95 procent). Opvallend genoeg is het vierde domein het minder bekende .loan (5,51 procent) dat zo nipt populairder is dan .net (5,50 procent) en .nl (2,76 procent). Op de veertiende en vijftiende plaats staan .brussels (0,32 procent) en .vlaanderen (0,28 procent) en .gent is de twintigste populairste extensie (0,12 procent).

Omgekeerd wordt 68,92 procent van de .be domeinen door Belgen geregistreerd. 17,68 procent door Nederlanders en 4,79 procent door Fransen.

Zutendaal en Herstappe actiefst

In haar jaarverslag lijst DNS Belgium ook op vanuit welke gemeenten het meest aantal .be domeinen worden geregistreerd per honderd inwoners. Daarbij spant Herstappe de kroon met 67 domeinnamen per honderd inwoners. Op de tweede en derde plaats staan Zutendaal (31,96) en Kontich (22,497).