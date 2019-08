Streamingdienst Spotify heeft inmiddels 232 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Dat zijn er 15 miljoen meer dan drie maanden geleden en 52 miljoen meer dan een jaar geleden. Het Zweedse bedrijf verdiende dan ook meer geld.

Van alle gebruikers hebben 108 miljoen een betaald premium-abonnement. Dat leverde Spotify 1,5 miljard euro op. Daarnaast verdiende het bedrijf 165 miljoen euro aan de advertenties die het aan zijn gratis gebruikers laat horen. In beide gevallen was dat ongeveer een derde meer dan een jaar eerder. Onder de streep geeft Spotify net iets meer uit dan er binnenkomt. Het verlies in het afgelopen kwartaal bedroeg 3 miljoen euro.

Spotify verwacht aan het einde van het jaar 120 tot 125 miljoen premium-abonnees te hebben.