Het aantal IoT-toestellen met een simkaart of LPWAN verbinding zit in de lift. Eind vorig jaar ging het om 5,8 miljoen apparaten en sensoren, een stijging van 31 procent.

Jaarcijfers van het BIPT werpen een blik op het mobiele telecomlandschap. Daaruit leren we onder meer dat er vorig jaar 16 procent meer mobiele abonnementen in een bundel zaten ten opzichte van 2020. Ook de omzet uit die bundels stijgt van 24 naar 43 procent.

Het aantal actieve simkaarten (exclusief M2M) stijgt met 2,1 procent. Het aantal prepaid kaarten daalt van 18,1 miljoen tot 15,8 miljoen. Postpaid kwamen er 488.309 abonnementen bij. Het aantal datasimkaarten (niet te verwarren met data-only) stijgt met 4,7 procent tot 10,82 miljoen. Hun verbruik lag vorig jaar op 4,8 gigabyte per maand, 2,5 keer meer dan de 1,9 GB uit 2018.

LPWAN in de lift

Het BIPT merkt op dat ook de verbindingen voor IoT een stevige groei kennen. Eind 2021 ging het om 5,8 miljoen IoT-objecten, een stijging van 31 procent op één jaar tijd. Het gaat hier om toestellen die verbinding maken met het 2G/3G/4G/5G-netwerk, of met een low power wide area netwerk (LPWAN), dat zijn netwerken gericht om met weinig energie (dus lange batterijduur) kleine hoeveelheden data door te sturen.

De cijfers over die IoT-verbindingen staan voor alle duidelijkheid wel los van IoT-apparaten zonder telecomverbinding. Een slimme thermostaat of sensor die verbinding maakt met wifi valt daar dus niet onder.

De meeste van die IoT-connecties, zo'n 72 procent, lopen via het klassieke mobiele netwerk. De rest zit op een LPWAN-netwerk. Daar spreekt het BIPT van een doorbraak in 2021. Eind vorig jaar waren er zo'n 1,54 miljoen IoT objecten verbonden, 2,4 keer meer dan eind 2020. Het dataverkeer van M2M simkaarten (dus zonder LPWAN-verbindingen) stijgt met 22 procent tot 1,74 petabyte.

