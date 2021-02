Het aantal vacatures dat telewerk toelaat is ten opzichte van voor de pandemie meer dan verdubbeld. Voor de IT-sector is de stijging zelfs nog groter.

Het aantal vacatures dat telewerk toelaat is met 115 procent gestegen. In de IT-sector loopt dat zelfs op tot 132 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Robert Half en Burning glass Technologies. Zij vergeleken de vacatures van juni 2019 tot februari 2020 met die van maart 2020 tot november 2020.

Dat zegt weliswaar niets over het aantal werknemers dat effectief thuiswerkt, of hoeveel er na de coronacrisis nog zullen thuiswerken. Maar de trend lijkt zowel bij werkgevers als werknemers bijval te vinden.

Het onderzoek bevroeg ook Belgische leidinggevenden. Daarvan zegt 85 procent dat hybride werken (thuis en op kantoor) zal blijven. Onder werknemers geeft 22 procent aan dat ze blijvend willen telewerken, 8 procent wil terug naar kantoor en zeventig procent pleit voor een combinatie.

Voor- en nadelen

Werkgevers zien positieve en negatieve punten aan personeel dat vaker thuis (of elders) werkt. Ze ontwikkelen betere technische vaardigheden, het bedrijf is wendbaarder en functies en rollen worden opnieuw gedefinieerd, zijn enkele van de argumenten voor een meer hybride werksituatie.

Daar tegenover staat dat betrokkenheid en samenwerking moeilijker zijn, net zoals het monitoren van de werklast of het behoud van de bedrijfscultuur. Ook zou het de kosten van extralegale voordelen doen stijgen en vraagt het andere management- en leiderschapscapaciteiten.

