Digital Intelligence-bedrijf ABBYY heeft Aileen Allkins aangesteld als niet-uitvoerend directeur van de Raad van Bestuur, en Anubhav Saxena toegevoegd als adviserend lid.

De benoemingen volgen op de beslissing om tech-executive Robert Youngjohns aan te trekken als voorzitter van de Raad van Bestuur om de groeistrategie van ABBYY uit te voeren. Allkins en Saxena zullen volgens het bedrijf een grote rol gaan spelen in het hervormen van de manier waarop ABBYY met klanten omgaat en het opzetten van strategische samenwerkingen. Daarnaast zullen ze ook betrokken zijn bij de vernieuwing van de producten.

Aileen Allkins en Anubhav Saxena. © ABBYY

Allkins is momenteel de CEO van Aileen Allkins Consultancy en woont in Groot-Brittannië. Daarvoor was ze Corporate Vice President Global Customer Service & Support (CSS) bij Microsoft, waar ze de reorganisatie leidde van het internationale team dat klanten een hoogwaardige dienstverlening moet bezorgen. Eerder stond ze aan het hoofd van het wereldwijde supportteam bij Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Anubhav Saxena is Chief Growth Officer bij HeadSpin, dat in het Californische Palo Alto gevestigd is. Daarvoor was hij Executive Vice President en Chief of Global Alliances bij Automation Anywhere, waar hij meebouwde aan een van de grootste intelligent automation-bedrijven ter wereld, dat momenteel 6,8 miljard waard dollar is.

