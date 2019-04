Abbyy lanceert een nieuw softwareplatform voor intelligente automatiseringsprocessen. Met Vantage wil Abbyy 'robotwerkers' intelligenter maken.

Abbyy roept bij een breder IT-publiek ongetwijfeld nog steeds associaties met het begintijdperk van OCR op: de 'optical character recognition' waarmee het bedrijf furore maakt. Ondertussen is het van origine Russische bedrijf geëvolueerd naar een globale IT-speler die volop inzet op onder meer business process automation (BPA) en robotic process automation (RPA).

Het bedrijf lanceert met Vantage een nieuw softwareplatform - een content IQ platform noemt Abbyy het - dat complementair is aan bestaande automatiseringsplatformen. Het platform helpt om ongestructureerde content om te zetten in gestructureerde data en die in een BPA- of RPA-oplossing in te voegen. In Vantage voeg je als gebruiker 'skills' toe aan je robotwerkers. Aan de buitenzijde lijkt het dus net alsof je een werknemer even opleidt en hem/haar uitlegt hoe hij of zij een taak tot uitvoering kan brengen. Aan de achterzijde is het in essentie een gerobotiseerd proces dat intelligenter gemaakt wordt. "Vantage komt met een aantal standaard-skills, maar je kan zelf meer gevanceerde skills toevoegen. Je kan ze zelf ontwikkelen, je kan ze van externe partijen gebruiken en wij zullen zelf ook skills blijven toevoegen", vertelt Maxime Vermeir , senior solutions architect bij Abbyy: "Op termijn komt er dan allicht een soort store om extra skills te vinden"

Omzet in Benelux stijgt

Sinds 2 april draait het platform in beta, maar een aantal klanten waaronder Merck werken er al langer meer in het kader van een early adopter programma. Dichter bij huis is RoboRana - onderdeel van de Cronos-groep - een van de partners die al met Vantage aan de slag is. RoboRana doet implementaties rond robotic process automation. Het belangrijkste product van Abbyy, FlexiCapture - een data capture platform - blijft overigens wel bestaan.

Abbyy zag de omzet in de Benelux vorig jaar met elf procent groeien. Het leveren van RPA-oplossingen is een belangrijke groeifactor, al blijven ook de bestaande OCR-activiteiten het goed doen. Technologiepartners en klanten zijn daar onder meer Fujitsu, Epson, Hewlett Packard Enterprise, Ricoh en Xerox. Specifiek rond RPA zijn UiPath, Blue Prism en NICE Systems de technologiepartners. En in de Benelux zijn naast RoboRana ook Lucom, BDO Crossroad en Paragon Business Solutions belangrijkere partners.