AbiWare uit Westerlo is voortaan in handen van NRB-dochter Cevi. Dat moet die laatste sterker maken op de softwaremarkt voor de publieke sector.

Cevi en AbiWare werken al lang samen. Die samenwerking leidt nu tot een overname. AbiWare maakt software voor hulpdiensten. Denk daarbij aan administratieve ondersteuning of documentbeheer voor brandweerkorpsen, maar ook zaken als het registreren van transporten door ambulances.

Cevi bouwt vooral IT systemen voor overheden en bedrijven. Het bedrijf bestaat al sinds 1971 en is sinds begin jaren 2000 onderdeel van Adinfo, waar NRB hoofdaandeelhouder is, samen met Logins en Civadis.

De overname moet AbiWare toelaten op te blijven groeien in de publieke sector die volgens NRB steeds complexer wordt door de gemeentelijke fusies. Sinds de overname, die formeel op 1 januari werd voltrokken, wordt AbiWare geleid door Bert De Keyser, die wordt bijgestaan door Pol Van Cleemput.

