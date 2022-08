Bedoeling is meer in te zetten op infrastructuur in de cloud.

Accenture gaat de activiteiten van Sentia overnemen in België, Nederland en Bulgarije overnemen. De Deense afdeling van het bedrijf gaat zelfstandig verder. Sentia, met hoofdzetel in Nederland, is gespecialiseerd in cloudinfrastructuur en beheert onder meer private en publieke cloudmigraties. Voor Accenture is het dus een manier om het portfolio van Cloud First uit te breiden en meer mogelijkheden te hebben om end-to-end cloudinfrastructuurdiensten te leveren. Maar ook om een hoop IT-talent aan te trekken. Het team van Sentia in de drie landen bestaat uit zo'n 310 cloudspecialisten. Zij worden onderdeel van Accenture Cloud First. Hoeveel de IT-dienstenleverancier voor de overname betaald heeft, werd niet bekendgemaakt.