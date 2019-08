Het Twitter-account van Jack Dorsey, een van de oprichters en topman van het sociaal medium, is vrijdag voor een korte periode gehackt. Er verschenen beledigende en racistische berichten.

'We weten dat @jack gekraakt is en we onderzoeken wat er gebeurd is', laat het bedrijf weten.

Vrijdag iets voor 22 uur Belgische tijd verschenen de racistische tweets en berichten over Adolf Hitler op het account. Ze werden in een kwartier tijd verwijderd. De tweets bevatten de hashtags #chucklingsquad et #ChucklingHela, die eerder al werden gebruikt toen andere accounts gehackt werden.

In juli werd het account van de politie van Londen nog gekraakt en diezelfde hashtags werden toen gebruikt in de tweets. Volgens de politie zat een jonge man achter de aanval. Het ging om een tiener of twintiger, bekend onder het pseudoniem Cal of @ Cal086, die in de Verenigde Staten zou wonen.

Dezelfde dader zou ook achter de aanval van vorige week op het account van Daniel Desmond Amofah zitten. Hij is beter bekend als de Youtuber Etika en overleed op 25 juni.

@jack is het eerste account in de geschiedenis Twitter. Op 21 maart 2006 stuurde Dorsey de aller eerste tweet: 'just setting up my twttr'.