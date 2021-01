Nadat zijn aanhangers het Amerikaanse Capitool hebben bestormd, vragen Twitter, Facebook en Instagram dat Amerikaans president Donald Trump berichten verwijdert die kunnen aanzetten tot geweld.

Twitter eiste, door de "ongeziene en lopende gewelddadige situatie" in Washington, dat de Amerikaanse president Donald Trump drie tweets van woensdag verwijderde. Na verwijdering mag hij voor straf 12 uur lang niets tweeten. Als Trump doorgaat met zulke tweets, kan hij permanent geblokkeerd worden, laat Twitter weten.

In een van de gewraakte tweets schreef Trump dat de Amerikanen "de waarheid eisen" en dat zijn vicepresident Mike Pence "niet de moed had" om in te grijpen. In een ander bericht zei Trump dat de bestorming een gevolg was "van het hardhandige stelen" van zijn verkiezingsoverwinning. De tweets in kwestie zijn ondertussen verwijderd.

De post via de account Twitter Safety verwijst naar "herhaalde en ernstige schendingen" van Twitters eigen beleid rond 'burgerlijke integriteit'. Nieuwe schendingen van Twitters regels, onder meer die rond burgerlijke integriteit maar ook die rond 'gewelddadige bedreigingen', zullen leiden tot een permanente schorsing van de account.

Facebook en Instagram

Ook Facebook en Instagram hebben nu maatregelen genomen tegen Donald Trump. Het Facebook-account van de Amerikaanse president is voor 24 uur geblokkeerd vanwege "twee overtredingen van het beleid" van het medium. Dat betekent dat Trump gedurende die tijd niets meer op zijn account kan plaatsen. Ook het Instagram-account van Trump gaat op slot, liet topman Adam Mosseri weten.

Facebook verwijdert verder ook content die bijvoorbeeld de bestorming van het Capitool ophemelt. Een videoboodschap waarin Trump zijn aanhangers oproept huiswaarts te keren, maar terloops nogmaals de vermeende verkiezingsfraude aanhaalt, is niet meer terug te vinden. Eerder verwijderden ook Twitter en YouTube de video.

