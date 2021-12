Computerfabrikant Acer trekt in de VS naar de rechtbank tegen Volkswagen. Die laatste zou 4G-technologie gebruiken zonder te betalen voor de patenten die Acer bezit.

In de klacht eist Acer 100 miljoen dollar van VW, zegt het Duitse Wirtshaftswoche. De autofabrikant zou wel betaald hebben voor patenten rond 2G en 3G, maar gebruikt de laatste twee jaar ook 4G-technologie, zonder daarvoor te betalen.

Volkswagen van haar kant ontkent de bewering van Acer en zegt dat het zich zal verdedigen. De rechtszaak is aangespannen in de Amerikaanse staat Virginia.

Patentdiscussies

Patentrechtszaken zijn een bijzonder beestje in de technologiesector. Standaarden zoals 4G worden vaak opgesteld met technologie van meerdere spelers. Wie zo'n netwerkstandaard gebruikt, betaalt doorgaans voor licenties aan betrokken spelers. Maar wanneer, aan wie en in welke mate er moet worden betaald is vaak een onderwerp van discussie. Tegelijk kan een waardevol patent een omvangrijke bron van inkomsten zijn als grote bedrijven die technologie gebruiken in wagens, smartphones of andere elektronica.

Dat een Taiwanese fabrikant naar de VS trekt om een Duitse automaker aan te klagen, heeft vaak dan ook te maken met de kans dat een rechter de vragende partij gelijk geeft.

Broadcom

Voor Volkswagen is het niet de eerste patentclaim, enkele jaren geleden klaagde chipmaker Broadcom het bedrijf al eens aan voor patentschending rond het navigatie- en entertainmentsysteem in Volkswagens. Daarbij eiste Broadcom dat de productie van Volkswagen, Porsche en Audi (dochters van VW) werd stopgezet. Die zaak werd uiteindelijk buiten de rechtbank geschikt.

