Computerbouwer Acer heeft vier nieuwe Chromebook-reeksen aangekondigd, waaronder ook 's werelds eerste 17-inch model, de Acer Chromebook 317.

De Chromebook 317 heeft om precies te zijn een schermdiagonaal van 17,3-inch. Het Full HD-display is uitgerust met een antireflectiecoatin, heeft smalle randen en omvat (in optie weliswaar) een webcam. Ook is er een uitvoering met aanraakscherm beschikbaar.

Numeriek klavier

Door het grotere formaat van de Chromebook 317 vond Acer op het klavier plaats voor een apart numeriek klavier voor onder meer boekhoudfuncties en het sneller invullen van formulieren. Aan de zijkanten van het toetsenbord, dat optionele achtergrondverlichting biedt, zitten omhooggerichte speakers.

Verder aan boord zijn de nieuwste Intel Celeron-processors, Wi-Fi 6 (Gig+) en twee USB 3.2 Type-C-poorten, één aan elke zijde van de Chromebook. De accu gaat per laadbeurt tot tien uur mee. De Acer Chromebook 317 (typenummer CB317-1H) is vanaf juni verkrijgbaar vanaf 399 euro.

Evo-gecertificeerd

Nog noemenswaardig zijn de Acer Chromebook Spin 713 en Enterprise Spin 713. Dat zijn de eerste Chromebooks die gecertificeerd zijn voor het Intel Evo-platform. Ze maken gebruik van de elfde generatie Intel Core i7-processoren en zijn voorzien van Thunderbolt 4-aansluitingen, voor gegevensoverdracht, vermogenslevering en het delen van video en audio naar externe beeldschermen.

Verder beschikken de Spin Chromebooks over een 13,5-inch VertiView-beeldscherm met een resolutie van 2.256 x 1.504 pixels. De autonomie van de accu klokt eveneens af op tien uur. Richtprijzen beginnen bij 629 euro.

De nieuwe Spin Chromebook. © Acer

