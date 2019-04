Acer brengt twee nieuwe Chromebooks voor zakelijk gebruik uit. De Chromebook 714 en 715 zijn volgens de computerfabrikant speciaal ontwikkeld om medewerkers veiliger in de cloud te laten werken. De toestellen beschikken onder meer over een vingerafdruklezer en zijn Citrix-Ready gecertificeerd.

De Chromebook 715 komt met een IPS-scherm van 15,6 inch, de Chromebook 714 heeft een iets kleiner display van 14 inch - allebei van Full HD-kwaliteit (1.920 x 1.080 pixels). Een tweede verschil heeft betrekking op het toetsenbord: het grotere model is 's werelds eerste Chromebook met een volledig numeriek klaviergedeelte, wat bijvoorbeeld van pas komt bij het invullen van spreadsheets. Het toetsenbord van de Chromebook 715 is tevens voorzien van achtergrondverlichting.

De batterij van de nieuwe toestellen gaat volgens Acer tot twaalf uur mee. Van de andere specificaties onthouden we vooral de twee USB-C-poorten (naast een gewone USB-aansluiting), de microSD-kaartlezer en de schokbestendige aluminium behuizing: de apparaten zouden bestand zijn tegen een val van hoogtes tot 122 cm en neerwaartse krachten tot zestig kilo.

Beide Chromebooks komen in juni op de markt en zijn zowel verkrijgbaar met een klassiek display als met een aanraakscherm. De toestellen zijn leverbaar met 8 of 16 GB RAM en met 32, 64 of 128 GB aan eMMC-opslagruimte. Daarnaast is er keuze uit verschillende processors, zoals een Intel Core i5 of i3 van de 8e generatie, een Intel Celeron of Intel Pentium Gold. De prijzen van beide modellen beginnen bij 549 euro.

Naast de Chromebooks onthulde Acer in New York ook nog een nieuwe notebook in de professionele TravelMate 6-serie. Het Windows 10 Pro-toestel heeft een scherm van 14 inch, een batterijduur tot 20 uur en is - dankzij de scherpe camera en vier microfoons - 'Skype voor Bedrijven'-gecertificeerd. De TravelMate P614-51 beschikt ook over biometrische gezichtsherkenning en een vingerafdruklezer. De laptop is vanaf juni verkrijgbaar en prijzen beginnen bij 1.249 euro.