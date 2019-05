Het bedrijf van Dries Buytaert neemt het open source marketingplatform Mautic over.

Mautic heeft net zoals Acquia haar hoofdkwartier in Boston. Het bedrijf biedt marketingautomatisering en campaign management vanuit een open source filosofie.

In een blogbericht zegt Buytaert dat hij gelooft dat net zoals elk bedrijf een website nodig heeft, dat ook geldt voor een digital experience platform (DXP). Dat moet het mogelijk maken om klanten gepersonaliseerd te laten interageren met merken via website, chat, e-mail enz...

In weze is het platform van Mautic een concurrent van Adobe's Marketo of de Marketing Cloud van Salesforce. Al is Mautic wel een stuk goedkoper, zegt Buytaert.

Hoeveel Acquia betaalt voor de overname is niet bekend. Mautic heeft zo'n tweehonderdduizend installaties momenteel, werd gebouwd in PHP en Symfony en valt net zoals Drupal onder de GNU GPL licentie.