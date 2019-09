is redacteur bij Data News

Het bedrijf van Dries Buytaert heeft een nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Daardoor krijgt het bedrijf een waardering van bijna één miljard dollar.

Vista Equity Partners bezit voortaan meer dan de helft van Acquia, dat maakt oprichter en CTO Dries Buytaert zelf bekend. Met de investering wil het bedrijf verder kunnen schalen, maar ook overnames zijn een optie.

Met de instap vertrekken ook enkele investeerders van het eerste uur. Vista Equity Partners neemt onder meer aandelen over van NorthBridge Venture Partners, Underscore en Sigma Prima Ventures.

Buytaert zelf blijft aan boord van het bedrijf. Hij richtte Acquia op in 2007 nadat hij jaren eerder het open source CMS-platform Drupal ontwikkelde. Zijn bedrijf, met hoofdzetel in Boston, is daar een commerciële verderzetting van.

Exacte cijfers over de investeringen geeft Buytaert niet mee. Maar volgens bronnen van Bloomberg zit Acquia met de nieuwe investeerder dicht bij een waardering van één miljard.

De afgelopen jaren werd er regelmatig gespeculeerd dat Acquia naar de beurs zou trekken. "Dat is nog steeds een geweldige optie voor Acquia, maar ik ben ook blij dat we in de nabije toekomst een onafhankelijk privébedrijf blijven," aldus oprichter Dries Buytaert. Ook benadrukt hij dat Acquia zal blijven bijdragen aan de open source gemeenschap, specifiek rond Drupal en het marketing automation platform Mautic.