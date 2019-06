Actito, een specialist in marketing automation met roots in Louvain-la-Neuve, neemt SmartFocus over. Dat moet de verdere Europese groei ondersteunen.

Met SmartFocus haalt Actito een digitaal marketingplatform in huis dat werkt met een Software-as-a-Service (SaaS) model. Hoeveel Actito betaalt voor de overname werd niet meegedeeld. Het in 1999 opgerichte SmartFocus heeft een hoofdkantoor in Londen en is wereldwijd actief, met een sterke aanwezigheid in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf bedient verschillende sectoren, waaronder retail en e-commerce, media, automotive, transport en vrije tijd.

Actito zet in op een agile marketing automation platform dat als SaaS aangeboden wordt aan marketeers en dat alle klantgegevens centraliseert. Marketeers kunnen zo al hun marketingdatabases en multichannelcampagnes beheren. De Message Cloud oplossing van SmartFocus zal geleidelijk worden geïntegreerd in het Actito-platform.

De acquisitie versterkt Actito's positie in de martech-sector (marketing technology) en moet de ambitieuze Europese groeiprojecten ondersteunen, zo verduidelijk Benoît De Nayer, co-CEO en mede-oprichter van Actito: "Ons doel is marketeers een alternatief bieden voor de Amerikaanse cloud marketing door ons beter aan te passen aan de behoeften en beperkingen van de Europese regelgeving." Actito heeft naast het Europees kantoor in België (Louvain-la-Neuve) ook kantoren in Frankrijk, Nederland en Canada. Het bedrijf telt naar eigen zegen meer dan 250 klanten verspreid over Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, India en enkele andere landen. Tot de klanten horen onder meer L'Oreal, Mercedes, KIA, Etam, MaxiToys, RTBF, FrieslandCampina en de NMBS.