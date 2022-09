Handig hoor, die eindeloze stroom workout-data op je Apple Watch. Alleen is het tijdens het sporten soms nogal lastig of zelfs ronduit gevaarlijk om een blik op je pols te werpen. ActiveLook van MicroOLED past daar een mouw aan. Met deze hightech sportbril verschijnen alle gegevens van je training letterlijk recht voor je neus.

Het ActiveLook-platform is niet helemaal nieuw meer, maar de ondersteuning van de Apple Watch - inmiddels 's werelds meest verkochte horloge - is dat wel. Daarmee is het volgens ontwikkelaar MicroOLED, gespecialiseerd in de productie van OLED-microdisplays, de eerste AR-bril die de drager in realtime data van het populaire klokje kan voorschotelen.

watchOS 9-snufjes

De verbinding tussen de Apple Watch en ActiveLook gebeurt via Bluetooth. Met de bijbehorende app voor iPhone of Android-telefoons kies je zelf welke informatie op een van de brillenglazen geprojecteerd moet worden. Daarvoor kan je tot drie zogeheten dashboards samenstellen, elk met hun eigen data. Denk aan combinaties van onder meer je hartslag, snelheid, afgelegde afstand en verbrande calorieën. Ook de nieuwe metrics uit het deze week voorgestelde watchOS 9 worden ondersteund, zoals de grondcontacttijd en verticale oscillatie.

ActiveLook-sportbrillen worden gemaakt door merken als Engo, Julbo en Cosmo. Die bieden, na een update via de ActiveLook 2.0 smartphone-app, allemaal ondersteuning voor de Apple Watch-meetgegevens.

