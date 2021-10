De Amerikaanse uitgever van videogames Activision Blizzard heeft meer dan twintig medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkplek, meldden dinsdag verschillende media waaronder The Financial Times. Minstens twintig andere Activision-medewerkers zijn om dezelfde redenen disciplinaire maatregelen opgelegd.

'We hebben de afgelopen maanden meer signalen gekregen via verschillende kanalen. De mensen drukken hun bezorgdheden uit, van vandaag maar ook van enkele jaren geleden', aldus vicedirecteur Fran Townsend. Ze benadrukt dat de klachten onderzocht zullen worden en sommige gevallen al 'opgelost' zijn, bijvoorbeeld door sancties.

Activision Blizzard, eigenaar van bekende videogames als Call of Duty en Candy Crush, werd eerder door een overheidsinstantie van de staat Californië aangeklaagd omdat het een 'seksistische cultuur' zou bevorderen en vrouwen minder zou betalen dan mannen. Bij het bedrijf staakten onlangs zo'n tweehonderd medewerkers uit protest tegen de slechte behandeling van vrouwelijke werknemers.

In augustus raakte ook al bekend dat een hoge bestuurder bij het bedrijf afgetreden was vanwege het schandaal.

