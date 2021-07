Google Cloud heeft Adaire Fox-Martin als nieuwe EMEA Cloud President aangesteld. Zij zal vanuit Dublin leidinggeven aan de Google Cloud Sales-organisatie voor EMEA, de go-to-market-strategie versterken en het digitale transformatietraject van klanten ondersteunen.

Adaire heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van technisch leiderschap en heeft in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific goed presterende teams opgebouwd. Meest recentelijk was Adaire Executive Board Member en President of Global Sales, Services, and Customer Engagement bij SAP. Voordat ze bij SAP aan de slag ging, bekleedde ze verschillende leidinggevende functies bij Oracle.

Adaire zit momenteel in de Raad van Bestuur van Equinix, 's werelds grootste datacenter en colocatie provider. In 2020 werd ze voor de vierde achtereenvolgende keer genoemd in Fortune Magazine's Top 50 Most Powerful Women International List.

Google Cloud heeft onlangs belangrijke partnerschappen in Europa aangekondigd met bedrijven als Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, LVMH, Nokia, Orange, Renault en SEB. Samen met het EMEA-sales leadership team zal Adaire de groei van Google Cloud in Europa proberen te versnellen.

