Admiral Dynamics doet Sloveense overname

Het Antwerpse Admiral Dynamics legt zich toe op digitale transformatie in verkoop, marketing en service automatisering. Het bedrijf telt vandaag 11 mensen en wordt geleid door algemeen directeur Marga Van Laere en financieel directeur Marc Crauwels.

Innito, met hoofdzetel in het Sloveense Lubljana, is een Microsoft Dynamics CRM implementator. Het bedrijf bestaat sinds 2011, telt vandaag zeven mensen en wordt geleid door oprichter Jure Jesenovec.

Voor Admiral Dynamics is het de eerste overname. In het verleden nam het al wel klantenportfolio's over, maar het is de eerste volwaardige overname voor het bedrijf. Innito levert onder meer full support rond marketing automation voor Croatian Airlines.

In tegenstelling tot sommige overnames in Oost-Europa is het het bedrijf niet te doen om goedkope extra werkkrachten, wat voor Slovenië sowieso minder het geval is dan voor pakweg Roemenië. Het bedrijf heeft een eigen klantenportfolio en blijft ook onder eigen vlag varen."Zij hebben sterk geïnvesteerd in naamsbekendheid in de regio dus het zou dom zijn om die investeringen teniet te doen," zegt Marc Crauwels aan Data News. "Het kan wel zijn dat het logo wordt uitgebreid met 'by Admiral' bijvoorbeeld, maar dat ligt nog niet vast."

De keuze voor Innito ligt bij de gelijkaardige aanpak en hun klanten. "Hun activiteiten sluiten nauw aan bij wat wij doen: hoe ze werken en met klanten omgaan is heel gelijkaardig. Dat maakt zowel van hen als van ons een buitenbeentje op de markt," zegt Marc Crauwels aan Data News. Omdat beide bedrijven dezelfde manier van werken hebben, verwacht Crauwels ook synergie en een vlotte integratie. Beiden willen in de toekomst ook samen nieuwe producten ontwikkelen.