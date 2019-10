Els Bellens is redactrice bij Data News.

Adobe, dat onder meer grafische programma's als Photoshop uitbrengt, gaat al zijn gebruikers in Venezuela blokkeren om tegemoet te komen aan sancties van de Verenigde Staten.

Gebruikers in Venezuela hebben tot het einde van de maand om hun werk bij Adobe te downloaden, daarna worden hun accounts afgesloten. Dat meldt Adobe in een mail aan de klanten in kwestie. Het bedrijf sluit zijn diensten voor Venezolanen af, om tegemoet te komen aan sancties van de Verenigde Staten. Een 'executive order' uit augustus verbiedt alle handel met het land.

Heel wat designers en andere creatievelingen zijn voor hun werk afhankelijk van de software van Adobe, waaronder Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat en Reader. De meerderheid van die software werd de voorbije jaren overgeheveld van een eenmalige aankoop naar een abonnementendienst in de cloud. Terugbetalingen worden niet gegeven, dus klanten die bijvoorbeeld nog enkele maanden tegoed hebben op een jaarabonnement, zijn hun geld kwijt. De ban geldt ook voor gratis diensten zoals Adobe's online portfolio site Behance. Grafici die daar hun reputatie hebben opgebouwd, zijn dus meteen ook al hun volgers kwijt.