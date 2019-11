is redacteur bij Data News

Adobe brengt Photoshop eindelijk voor de iPad uit. Het gaat echter om een eerste versie die nog niet alle functionaliteiten heeft.

De komst van Photoshop naar de iPad werd in de zomer van 2018 al aangekondigd voor dit jaar. De versie die nu uitkomt draait op iOS 13.1 of hoger, is 216,3 megabyte groot en ondersteunt ook de Apple Pencil.

Het gaat echter nog niet om een volledige versie van Photoshop. Bepaalde functies ontbreken voorlopig nog. Wel is het mogelijk om PSD-bestanden te openen, met lagen te werken en zaken als borstels of selectietools te hanteren. De bedoeling is wel om de mogelijkheden gaandeweg uit te breiden.

Eerder bracht Adobe al Photoshop Express uit voor iOS, Android en Windows, maar die bevatte slechts een beperkt aantal mogelijkheden voor fotobewerking. Photoshop Express blijft wel bestaan.

De volwaardige Photoshop app valt dertig dagen te proberen, nadien betaal je 10,99 euro per maand. Wie Photoshop al via een Creative Cloud abonnement heeft kan de app zo gebruiken. De app werkt op alle iPad Pro-toestellen, de iPad 5e generatie, iPad Mini 4 en de iPad Air 2.