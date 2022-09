Softwarebedrijf Adobe neemt het webdesignplatform Figma over voor zowat 20 miljard dollar (20 miljard euro). Dat heeft Adobe donderdag in San Jose in Californië bekendgemaakt. De overname zal met cash en eigen aandelen gefinancierd worden.

Figma werd opgericht in 2012. De start-up is gespecialiseerd in softwaretools voor webdesign. Onder zijn klanten telt het grote technologiebedrijven zoals Airbnb, Google, Spotify, Netflix en Twitter. Adobe wil de overname volgend jaar rond hebben, onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders en aandeelhouders.

Bij beleggers valt het plan niet in goede aarde. Het aandeel Adobe keldert in de voorbeurse handel met meer dan 10 procent. De voormalige Wall Street-lieveling staat al langere tijd onder druk. De voorbije twaalf maanden verloor het aandeel al meer dan 40 procent van zijn waarde. Figma is niet beursgenoteerd.

