Adobe heeft updates uitgestuurd voor 13 kwetsbaarheden in Reader en Acrobat en voor 22 kwetsbaarheden in Photoshop.

Voor de fotobewerkingssoftware gaat het om Photoshop CC 2019 versie 20.0.8 en ouder voor Windows en MacOS, en om Photoshop 2020 versie 21.1 en ouder eveneens voor Windows en MacOS.

De 22 kwetsbaarheden zijn op te delen in een vijftal categorieën: Heap corruption, memory corruption, out-of-bounds read, out-of bounds write en buffer errors. In de meeste gevallen kan dat er voor zorgen dat iemand via de ontdekte kwetsbaarheden code kan uitvoeren via het programma.

Voor Acrobat gaat het om Acrobat DC, Acrobat Reader DC, Acrobat 2017, acrobat reader 2017, Acrobat 2015 en Acrobat Reader 2015 en dit telkens voor zowel Windows als MacOS. Ook hier gaat het om gelijkaardige impact die bij misbruik ofwel infomatie kan lekken of code kan uitvoeren.

Volgens Adobe zijn er geen aanwijzingen dat de ontdekte kwetsbaarheden al effectief worden misbruikt door hackers. Maar voor alle software wordt ten zeerste aangeraden om de bewuste software te updaten, als dat niet automatisch zou gebeuren.

